Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor , 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte açılışı yapılan Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Ev sahibi İskenderunspor, 27. dakikada Muhammet Beşir'in attığı golle öne geçti ve Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Trabzonspor, 50. dakikada Arseniy Batagov'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra, 55. dakikada İskenderunspor ilk golü atan Muhammet Beşir ile 2-1 öne geçti.Trabzonspor, Enis Destan'ın 70. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.Trabzonspor'un yeni transferlerinden Oleksandr Zubkov, bu maçla birlikte ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Zubkov, ikinci yarının başında Muhammed Cham yerine oyuna dahil oldu.Trabzonspor'da yeni transferlerden Danylo Sikan ise 70. dakikada Enis Destan'ın attığı golde asisti yapan isim oldu ve Karadeniz ekibinde ilk kez skora katkı sağladı.Bu sonucun ardından Trabzonspor 4, İskenderunspor 2 puana yükseldi.Ziraat Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta sonunda ise ligde sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. İskenderunspor ise kupadaki bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. İskenderunspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta ise hafta sonunda sahasında İnegölspor ile karşı karşıya gelecek.İskenderunspor, yeni stadının açılışını bu maçla gerçekleştirdi.Karşılaşmaya futbolcular 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat 2023, unutmadık unutmayacağız" pankartıyla çıktı.Taraftarlar da depremin yıl dönümüne ilişkin tribünlerde çeşitli pankartlar açtı.11. dakikada soldan Evren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cham'ın vuruşunda, savunmadaki Ulaş Zengin topu kornere gönderdi.27. dakikada İskenderunspor öne geçti. Serdarcan Eralp'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Muhammet Beşir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:İlk yarı, İskenderunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.50. dakikada Trabzonspor durumu 1-1 yaptı. Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Umut Güneş'in kafasından seken top altıpas içerisine düştü, bu noktadaki Batagov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:55. dakikada Mehmet Manış'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Muhammet Beşir'in şutu ağlarla buluştu:70. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Sikan'ın ortasına altıpasta iyi yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi:78. dakikada ceza yayındaki Enis Destan'ın pasında topla buluşan Banza'nın vuruşunda kaleci Onur Can Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.Müsabaka 2-2 sona erdi.Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiAli Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç, Serdar SoydanOnur Can Özdemir, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Erbay Eker (Dk. 67 Erdem Can Polat) Ahmet Bilir, Kerem Kurşun (Dk. 79 Berat Yılmaz), Turan Tuzlacık, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Khalil, Muhammet Beşir (Dk. 84 Yusuf Acer)Muhammet Taha Tepe, Lundstram, Batagov, Malheiro, Evren Elmalı, Ozan Tufan (Dk. 46 Umut Güneş), Mendy, Sikan, Cham (Dk. 46 Zubkov), Cihan Çanak (Dk. 59 Banza), Enis DestanDk. 27 ve 55 Muhammet Beşir (İskenderunspor), Dk. 50 Batagov, Dk. 70 Enis Destan (Trabzonspor)Dk. 45+2 Erbay Eker, Dk. 90+4 Ahmet Bilir (İskenderunspor), Dk. 66 Banza, Dk. 84 Umut Güneş, Dk. 90+5 Sikan (Trabzonspor)