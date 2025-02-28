Trabzonspor'dan kupada dikkat çeken istatistik

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilginç istatistiği dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan kupada dikkat çeken istatistik
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28 Şubat 2025 11:44
Son güncelleme 28 Şubat 2025 11:51
Bordo-mavili takımın kupada attığı 10 golün 8'i farklı oyuncular tarafından geldi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı 3 maç sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer aldı. Fırtına, attığı 10 golün yanında kalesinde 4 gol gördü.

İlginç istatistik 

Bordomavililerin bulduğu 10 golde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 10 golün 8'i farklı isimlerden geldi. Vişça ve Banza; ikişer gol atarken, diğer 6 golü Nwakaeme, Batagov, Enis Destan, Lundstram, Mendy ve Cham kaydetti. Trabzonspor'un ligde oynadığı 23 maçta ise 13 farklı oyuncu gol katkısında bulundu.
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