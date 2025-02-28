Trabzonspor'dan kupada dikkat çeken istatistik

Bordo-mavili takımın kupada attığı 10 golün 8'i farklı oyuncular tarafından geldi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı 3 maç sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer aldı. Fırtına, attığı 10 golün yanında kalesinde 4 gol gördü.
İlginç istatistik
Bordomavililerin bulduğu 10 golde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 10 golün 8'i farklı isimlerden geldi. Vişça ve Banza; ikişer gol atarken, diğer 6 golü Nwakaeme, Batagov, Enis Destan, Lundstram, Mendy ve Cham kaydetti. Trabzonspor'un ligde oynadığı 23 maçta ise 13 farklı oyuncu gol katkısında bulundu.
İlginç istatistik
Bordomavililerin bulduğu 10 golde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 10 golün 8'i farklı isimlerden geldi. Vişça ve Banza; ikişer gol atarken, diğer 6 golü Nwakaeme, Batagov, Enis Destan, Lundstram, Mendy ve Cham kaydetti. Trabzonspor'un ligde oynadığı 23 maçta ise 13 farklı oyuncu gol katkısında bulundu.