Trabzonspor'dan Konoplyka hamlesi

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen sağ bek Yukhym Konoplya transferi için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Konoplyka hamlesi
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28 Ocak 2024 10:37
Trabzonspor'da Stryger Larsen'in Malmö'ye gitmesi ve Hüseyin Türkmen'in sakatlanmasının ardından gözler sağ bek transferine çevrildi.

Bu bölgeye takviye yapmak için girişimlere başlayan yönetim, Japon futbolcu Daiki Hashioka'nın ardından Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya için görüşmelere start verdi.

24 yaşındaki sağ bek için Ukrayna kulübü ile masaya oturan Trabzonspor, bu işi bir an önce bitirmek istiyor.

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