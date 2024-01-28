Trabzonspor'dan Konoplyka hamlesi

Trabzonspor'da Stryger Larsen'in Malmö'ye gitmesi ve Hüseyin Türkmen'in sakatlanmasının ardından gözler sağ bek transferine çevrildi.
Bu bölgeye takviye yapmak için girişimlere başlayan yönetim, Japon futbolcu Daiki Hashioka'nın ardından Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya için görüşmelere start verdi.
24 yaşındaki sağ bek için Ukrayna kulübü ile masaya oturan Trabzonspor, bu işi bir an önce bitirmek istiyor.
Bu bölgeye takviye yapmak için girişimlere başlayan yönetim, Japon futbolcu Daiki Hashioka'nın ardından Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya için görüşmelere start verdi.
24 yaşındaki sağ bek için Ukrayna kulübü ile masaya oturan Trabzonspor, bu işi bir an önce bitirmek istiyor.