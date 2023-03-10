Trabzonspor'dan kongre açıklaması

Trabzonspor Kulübü, 25-26 Mart'ta düzenlenecek olan Olağanüstü Genel Kurul'a dair bir açıklama yayımladı.



Yapılan açıklamada;



"Bazı ulusal ve yerel basın organlarında kulübümüzün 25-26 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul kararı ile ilgili gerçeklerle bağdaşmayan bazı haberler yayınlanmaktadır.



Olağanüstü Genel Kurul kararı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve 11 yönetim kurulu üyemizin imzasıyla alınmış olup, bu tür haberlere itibar edilmemesini camiamızdan ve kamuoyundan rica ederiz.



Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur..." ifadeleri kullanıldı.



Daha önce çıkan haberlerde Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulu tarafından istifaya zorlandığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.





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