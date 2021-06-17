Trabzonspor'dan Kolasinac hamlesi

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor gündemine yıldız bir ismi aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te geçiren ve bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac için harekete geçti.
KİRALAMA TEKLİFİ
Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz devinin kapısını çaldı ve resmi kiralama teklifi yaptı. Kolasinac, geçtiğimiz sezon Alman kulübünde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
FENERBAHÇE DE TALİP
Arsenal ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtiliyor. Boşnak futbolcu, 38 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın forması giydi.
KİRALAMA TEKLİFİ
Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz devinin kapısını çaldı ve resmi kiralama teklifi yaptı. Kolasinac, geçtiğimiz sezon Alman kulübünde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
FENERBAHÇE DE TALİP
Arsenal ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtiliyor. Boşnak futbolcu, 38 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın forması giydi.