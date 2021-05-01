Trabzonspor'dan Koita için detaylı kontrol

Bordo-mavililerin sezon sonu için anlaştığı isimlerden Koita'nın, Kasımpaşa'da yine sakatlık yaşaması kafaları karıştırmıştı. 30 yaşındaki forvetin kronik bir sakatlığının bulunmadığı ancak yine de detaylı şekilde kontrollerden geçtikten sonra sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



Lig bitiminde bonservisini eline alacak olan Gineli futbolcu, devre arasında gündeme gelmiş ancak kulübü yüksek bonservis bedeli isteyince, transferi olmamıştı.



