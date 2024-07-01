Trabzonspor'dan Kenan Karaman hamlesi

Trabzonspor'un Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki milli futbolcu Kenan Karaman ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan Kenan Karaman hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2024 10:43
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 10:44
Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Trabzonspor, Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki milli futbolcu Kenan Karaman ile ciddi şekilde ilgileniyor.

1.89 boyundaki golcü oyuncu, bu sezon 31 maçta attığı 14 gol ve 9 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Schalke 04'ün deneyimli futbolcu için ilk etapta 3 milyon euroluk bir bonservis hedefi belirlediği belirtildi.

Trabzonspor, bu bedeli daha cüzi seviyelere indirmeye çalışıyor. Kenan'a Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın da ilgisi var. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery