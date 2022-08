Trabzonspor'dan KAP'a açıklama!

Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Betis Kulübü'nden stoper oyuncusu Marc Bartra ile anlaştı.



Bordo-mavili kulüp, Real Betis'e bonservis bedeli için 1 milyon 250 bin avro, 3 yıllık anlaşmaya varılan oyuncuya da her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek.



İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:



"Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır."



İŞTE MARC BARTRA'NIN İLK SÖZLERİ



Havalimanında konuşan Marc Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla! Hem Borussia Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.





Tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.



Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ