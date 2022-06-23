Trabzonspor'dan kanat hamlesi

YENİ CEVHER BULUNDU: CAMİLO MENA

Trabzonspor, yeni yabancı kuralının ardından genç ve potansiyelli yabancılara odaklanma kararı aldı. Daha kuralın çıkmasının hemen ardından Abdullah Avcı, gelmesi durumunda yabancı olmadan A takımla sahaya çıkacak isimleri inceledi. En uygun şartlarda alınıp, kimsenin gözüne çarpmadan yıllar içinde takıma monte edilebilecek oyuncu kontenjanındanismini yönetime verdi.2002 doğumlu Kolombiyalı kanat oyuncusu sezonu Letonya'nıntakımındatamamladı. Genç oyuncunun narin fiziğine rağmen oldukça hızlı olması ve rakip kaleye kolay gitmesi dikkat çekti. En önemlisi ise çok uygun şartlarda alınabilecek Mena'nın tutmaması durumunda rahatlıkla başka yere gönderebilecek olması.