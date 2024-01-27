Trabzonspor'dan kabus gibi başlangıç!

Trendyol Süper Lig'de son 5 yılın en kötü 2. yarı başlangıcını yapan Trabzonspor, geride kalan 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Yeni sezonunun ilk yarısını 36 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, ligin ikinci devresinde 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp henüz galibiyetle tanışamadı.
İkinci yarıya Antalyaspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan, geçen hafta sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor ile çıktığı derbide yaraları saramadı. Bordo mavililer bu mücadeleyi de 1-0 kaybetti.
2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında; 3 galibiyetle 9 puan toplayan bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunun ikinci yarısının ilk 3 haftasında ise 3 galibiyetle 9 puan toplamıştı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısına ilk 3 haftada 3 beraberlikle başlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısına ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayarak 6 puan elde etti.
2023-2024 sezonunun ikinci yarısına ise en kötü başlangıcı yapan bordo-mavililer, 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sadece 1 puana uzanabildi.
İkinci yarıya Antalyaspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan, geçen hafta sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor ile çıktığı derbide yaraları saramadı. Bordo mavililer bu mücadeleyi de 1-0 kaybetti.
2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında; 3 galibiyetle 9 puan toplayan bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunun ikinci yarısının ilk 3 haftasında ise 3 galibiyetle 9 puan toplamıştı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısına ilk 3 haftada 3 beraberlikle başlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısına ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayarak 6 puan elde etti.
2023-2024 sezonunun ikinci yarısına ise en kötü başlangıcı yapan bordo-mavililer, 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sadece 1 puana uzanabildi.