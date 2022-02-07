Trabzonspor'dan Kaan Ayhan için son hamle

Trabzonspor, Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'dan Kaan Ayhan için son hamle
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07 Şubat 2022 11:43
Trabzonspor transfer sezonunun bitimine iki gün kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı. Bordo-mavililer, Sassuolo kulübüyle bir görüşme daha gerçekleştirerek oyuncunun transferini son dakikada sonuçlandırmaya çalışacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Trabzonspor'un, son teklifinde fiyat artırımı yapıp yapmadığı ise netlik kazanmadı.

Kulüplerin fiyat pazarlığını uzun vadeli taksitler üzerinden sürdürdüğü ifade edildi.
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