Trabzonspor'dan Kaan Ayhan için son hamle

Trabzonspor transfer sezonunun bitimine iki gün kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı. Bordo-mavililer, Sassuolo kulübüyle bir görüşme daha gerçekleştirerek oyuncunun transferini son dakikada sonuçlandırmaya çalışacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Trabzonspor'un, son teklifinde fiyat artırımı yapıp yapmadığı ise netlik kazanmadı.
Kulüplerin fiyat pazarlığını uzun vadeli taksitler üzerinden sürdürdüğü ifade edildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Trabzonspor'un, son teklifinde fiyat artırımı yapıp yapmadığı ise netlik kazanmadı.
Kulüplerin fiyat pazarlığını uzun vadeli taksitler üzerinden sürdürdüğü ifade edildi.