Trabzonspor'dan ikinci transfer

Trabzonspor, Real Valladolid ile sözleşmesi biten ve serbest statüde bulunan İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan ikinci transfer
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26 Haziran 2023 18:04
Son güncelleme 26 Haziran 2023 18:30
Trabzonspor, yeni sezon için kadrosuna bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Bordo Mavililer, Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Joaquin Fernandez ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 3 senelik sözleşmenin altına imza atacak ve yıllık 1.3 milyon euro ücret kazanacak.

Fernandez, çarşamba günü Türkiye'ye gelecek ve cuma günü ilk antrenmanına çıkacak.
İKİNCİ TRANSFER OLACAK


İspanyol oyuncu, Dimitrios Kourbelis'in ardından bu sezon Trabzonspor'un ikinci transferi olacak.

Joaquin Fernandez 2018'den bu yana formasını giydiği Valladolid ile 120 maçta 5 gol kaydetti.
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