Trabzonspor'dan iki transfer daha!

NWAKAEME YERİNE TREZEGUET

HÜCUMA HAJI WRIGHT

AVCI KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yeniden hız kazandı. Kadrosuna önemli takviyeler yapan bordo-mavililerin iki oyuncuyu daha transfer etmek için ısrarcı olduğu belirtildi.Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor, Trezeguet transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Aston Villa ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için İngiliz kulübüyle prensipte anlaşma sağlandığı belirlendi. Kulüplerin ödeme planı konusunda son görüşmeleri yaptığı ifade edildi.Ara transferde Başakşehir'e kiralık olarak gelen ve 13 maçta 6 gol, 4 asiste imza atan Trezeguet ile yürütülen yıllık ücret konusundaki pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu aktarıldı. Yetenekli futbolcunun kısa süre içinde 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.ABD'li golcü Haji Wright için harekete geçti. Karadeniz devi, Sönderjyske'ye dün resmi transfer teklifini iletti. Bordo-mavililer, Haji Wright için üç taksit halinde ödemek koşuluyla yazılı olarak 1 milyon 800 bin euro önerdiği belirlendi.Danimarka ekibinin geride kalan sezon Antalyaspor forması altında 31 maçta 14 gole imza atan 24 yaşındaki Haji Wright için net 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Sönderjyske kulübü yetkililerinin 2 milyon euroda ısrarcı oldukları da ifade edildi.Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği golcü oyuncuyla maddi konularda el sıkışan Trabzonspor'un Danimarka kulübüyle de kısa süre içinde anlaşarak transferi noktalamayı planladığı vurgulandı. Bordo-mavililerin, ABD Milli Takımı'nda da forma giyen Wright'a uzun süreli bir kontrat imzalatmak istediği de aktarıldı.