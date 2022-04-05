Trabzonspor'dan iç sahada tarihi başarı!

Bu sezon kendi evinde yenilmeyen Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük takımına da mağlup olmadı. Fırtına bu periyotta tarihi bir başarı elde etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan iç sahada tarihi başarı!
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05 Nisan 2022 14:16
Trabzonspor bu sezon taraftarının da desteğiyle iç sahada çok başarılı bir performans ortaya koymaya devam ediyor.

Son olarak Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fırtına, bu sezon Akyazı'da oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik alan Karadeniz devi, 30 gol atıp sadece 13 tane gördü. Bu arada Trabzon geçen sezonun 29. haftasından itibaren oynadığı 22 iç saha maçında da 15 galibiyet 7 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı.

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