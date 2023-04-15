Süper Lig'de üst üste aldığı 2 yenilgiyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da Beşiktaş karşılaşmasına gözler çevrildi. İhsan Derelioğlu idaresinde kritik 90 dakikaya çıkacak bordo-mavililer, taraftarlarına bir galibiyet armağan etmek istiyor. Ezeli rakibi Beşiktaş'ı seyiricisi önünde yenmeyi hedefleyen Karadeniz ekibinde hücum gücü belirleyici olacak.



Özellikle kanatlarda forma giyecek isimler maçın kaderini etkileyecek. Edin Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Lazar Markovic'in oynaması bekleniyor. İyileşen Trezeguet'nin de kendi yeri olan sol kanatta şans bulması planlanıyor. Kanatların yanısıra orta saha merkez de önem taşıyacak.



Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda orta sahanın Siopis, Doğucan, Bakasetas üçlüsünden oluşması en güçlü ihtimal olarak görülüyor. Beşiktaş mücadelesi öncesi kaleci Uğurcan Çakır ile forvette Maxi Gomez, teknik ekibin ilk 11'e banko yazdığı isimler olacak. Savunma hattında da geri dörtlüde Larsen, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın forma giymesi hesaplanıyor.



Hamle oyuncuları



Bordo-mavililerde teknik sorumlu İhsan Derelioğlu sadece ilk 11'e odaklanmıyor, kenardan gelecek oyunculara da önem veriyor. Tecrübeli futbol adamı Marek Hamsik, Enis Bardhi, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri Beşiktaş mücadelesinde kenar hamleler olarak belirledi.



Sakatlar üzdü



Beşiktaş ile yarın akşam evinde oynayacağı karşılaşmayı taraftarlarıyla barışma maçı olarak gören Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırdı. Dev maçta Visca ve Abdülkadir Ömür'den yararlanamayacak olan teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, ilk 11 tercihlerinde zorunlu değişikliğe gidecek. Öte yandan Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları dünkü antrenmanla devam etti.





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