Trabzonspor'dan her hafta bir rekor!

Trabzonspor her hafta bir rekor kırıyor. Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Karadeniz devi bugün Antalyaspor ile karşılaşacak.



Kazanması halinde bu defa bir rekora ortak olacak. Trabzonspor, 16 hafta itibarıyla 42 puana ulaşacak. Daha önce 2005-06'te Fenerbahçe 13 galibiyet, 3 beraberlikle 42 puan toplamıştı.



Bordo-mavililer, Antalyaspor'u devirmesi halinde bu rekoru egale edecek. 1995-96 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde 15 haftada 38 puan alan Fırtına bu rekoru geçen hafta tarihe gömmüştü.





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