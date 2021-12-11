Trabzonspor'dan her hafta bir rekor!

Bordo-mavililer her hafta bir rekor kırıyor. Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Karadeniz devi bugün Antalyaspor ile karşılaşacak.

Abone Ol
Trabzonspor'dan her hafta bir rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2021 12:39
Trabzonspor her hafta bir rekor kırıyor. Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Karadeniz devi bugün Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kazanması halinde bu defa bir rekora ortak olacak. Trabzonspor, 16 hafta itibarıyla 42 puana ulaşacak. Daha önce 2005-06'te Fenerbahçe 13 galibiyet, 3 beraberlikle 42 puan toplamıştı.

Bordo-mavililer, Antalyaspor'u devirmesi halinde bu rekoru egale edecek. 1995-96 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde 15 haftada 38 puan alan Fırtına bu rekoru geçen hafta tarihe gömmüştü.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.