Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turundan katılacak olan Trabzonspor , önümüzdeki sezon yoğun bir fikstüre girecek.



Teknik direktör Abdullah Avcı, 3 kulvarda birden mücadele edecekleri için kadronun genişlemesi gerektiğini yönetime iletti. Tecrübeli hoca, özellikle takımdaki yerli kalitesini artırmak istiyor. Ön tarafta yabancı isimlerin ağırlıkta olduğu Fırtına'da, iki Halil gündemde...



Joker adam olacak



Ailesi Trabzonlu olan ve geçtiğimiz yıllarda da sık sık Bordo-Mavili kulüple adı anılan Halil Dervişoğlu, Galatasaray 'daki kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Brentford'a döndü. Fırtına, mali şartların oluşması halinde Halil'i kiralamak amacında. 22 yaşındaki ismi, hücum hattında joker adam olarak düşünen Abdullah Avcı, Halil Akbunar'la da kanatları yedeklemeyi planlıyor.



Güven Yalçın da radarda



Küme düşen Göztepe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Halil Akbunar için temasların çoktan başladığı öğrenildi. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 4 gol, 6 asistlik skor katkısı göstermişti. Halil transferinin 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitebileceği konuşuluyor. Abdullah Avcı'nın ön taraf için listesinde olan bir diğer Türk oyuncu ise Beşiktaş 'la kontratı sona eren Güven Yalçın.





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