Trabzonspor'dan Halil Akbunar için takas hamlesi

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Trabzonspor, Göztepeli Halil Akbunar'ı istiyor.



Fırtına, bu sezon 22 gole direkt katkı sağlayan 27 yaşındaki sağ kanat için İzmir ekibinin kapısını güçlü bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.



Bordo-mavililer, devre arasında sarı-kırmızılılara kiraladığı Diabate'nin bonservisinin yanı sıra kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ı da Göz Göz'e vermeyi düşünüyor.



Bu sezon 10 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaşan ve A Milli Takım'a seçilen 1.67 boyundaki oyuncu için Trabzonspor daha önce nabız yoklamış ancak olumlu yanıt alamamıştı.



Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu Alman ekiplerinin de radarına girdi. Bundesliga'da mücadele eden Hertha Berlin ve Stuttgart Halil Akbunar'ı yakın takibine aldı.



