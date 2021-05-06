Trabzonspor'dan Halil Akbunar için takas hamlesi

Bordo mavili yönetim, daha önce de istediği ama alamadığı Göztepe'nin 27 yaşındaki sağ kanadı için tekrar harekete geçti. Tecrübeli futbolcunun işi bu kez bitirilebilir.

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Trabzonspor'dan Halil Akbunar için takas hamlesi
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06 Mayıs 2021 12:12
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Trabzonspor, Göztepeli Halil Akbunar'ı istiyor.

Fırtına, bu sezon 22 gole direkt katkı sağlayan 27 yaşındaki sağ kanat için İzmir ekibinin kapısını güçlü bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, devre arasında sarı-kırmızılılara kiraladığı Diabate'nin bonservisinin yanı sıra kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ı da Göz Göz'e vermeyi düşünüyor.

Bu sezon 10 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaşan ve A Milli Takım'a seçilen 1.67 boyundaki oyuncu için Trabzonspor daha önce nabız yoklamış ancak olumlu yanıt alamamıştı.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu Alman ekiplerinin de radarına girdi. Bundesliga'da mücadele eden Hertha Berlin ve Stuttgart Halil Akbunar'ı yakın takibine aldı.

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