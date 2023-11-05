Trabzonspor'dan hakem tepkisi: "Türk futbolu adına utanç!"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "3 puan güzel, kazanmak güzel ama Türk futbolu adına utanç verici bir geceydi. O yüzden buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim." şeklinde konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Türk futbolu adına utanç!'
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05 Kasım 2023 12:33
Son güncelleme 05 Kasım 2023 12:39
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor kafilesi, sabaha karşı havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Karşılaşmanın ardından kente gelen bordo-mavili kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar, meşale ve marşlar eşliğinde karşıladı.

"TÜRK FUTBOLU ADINA UTANÇ"

Futbolculara eşlik eden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, gazetecilere, kendileri açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"3 puan güzel, kazanmak güzel ama Türk futbolu adına utanç verici bir geceydi. O yüzden buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim. Gereken her şeyi Başkanımız söyledi, onun üzerine bir şey söylemeye gerek yok, zaten tüm Türkiye izledi. Gerçekten utanç verici bir geceydi. Yani bize yapılması, başkasına yapılması hiç önemli değil, futbola yakışmayan bir geceydi."




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