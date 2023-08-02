Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'e ayrılık izni

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Hakan Yeşil'e Bordo-Mavili yönetimden izin çıktı. Oyuncu, kendisiyle ilgilenen takımlarla görüşmelere başlayacak.
Mislav Orsic'in yaşadığı sakatlık sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan ve Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Hakan Yeşil, dün Bordo-mavili takımın antrenmanına yönetimden izin alarak transfer görüşmeleri yapmak için katılmadı. Genç oyuncuya 1. Lig'den talipler olduğu ifade edildi.
Mislav Orsic'in yaşadığı sakatlık sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan ve Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Hakan Yeşil, dün Bordo-mavili takımın antrenmanına yönetimden izin alarak transfer görüşmeleri yapmak için katılmadı. Genç oyuncuya 1. Lig'den talipler olduğu ifade edildi.