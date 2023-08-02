Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'e ayrılık izni

Trabzonspor'un yeni transferi Orsic ile girdiği pozisyonun ardından ortaya çıkan sakatlık sonrasında taraftarlardan yoğun bir tepki alan Hakan Yeşil, takımdan ayrılma kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim ise oyuncunun talebini kabul etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'e ayrılık izni
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02 Ağustos 2023 11:31
Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Hakan Yeşil'e Bordo-Mavili yönetimden izin çıktı. Oyuncu, kendisiyle ilgilenen takımlarla görüşmelere başlayacak.



Mislav Orsic'in yaşadığı sakatlık sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan ve Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Hakan Yeşil, dün Bordo-mavili takımın antrenmanına yönetimden izin alarak transfer görüşmeleri yapmak için katılmadı. Genç oyuncuya 1. Lig'den talipler olduğu ifade edildi.

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