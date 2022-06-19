Trabzonspor'dan Haji Wright için yakın takip

Trabzonspor, kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Haji Wright'ı çok istemesine rağmen kırmızı-beyazlıların opsiyonu devreye sokup sokmayacağı konusunda beklemeye geçmişti.



Antalya opsiyon yerine pazarlık yolunu tercih edince bordo-mavililer yeniden düğmeye basmıştı. 24 yaşındaki ABD'li golcün Haji Wright'ın bonservisini elinde bulunduran Danimarka ekibi SonderjyskE'nin Sportif Direktörü Esben Hansen'in açıklamaları, Trabzonspor'un mutlu sona yakın olduğu şeklinde yorumlandı.



31 MAÇTA 14 GOL ATTI



Hansen yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu belirtirken bu takımın Antalyaspor değil Türkiye'nin büyük bir kulübü olacağı vurgusunu yaptı. Danimarka basını, bu kulübün Süper Lig 'i şampiyon bitiren Trabzonspor olduğunu iddia etti. Oyuncu, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla 31 lig maçında 14 gol-2 asistle oynamıştı. Son 10 haftada 9 gol atarken Ömer Şişmanoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ardından son 10 yılda Antalya formasını giyen en başarılı golcü olmayı başarmıştı.





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