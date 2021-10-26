Trabzonspor'dan gövde gösterisi

Süper Lig'de liderliği bırakmayan Trabzonspor, önemli eksiklerine rağmen kazanarak dikkat çekti. Göztepe deplasmanında Peres, Bakasetas ve Nwakaeme olmadan 3 puanı elde etti.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'dan gövde gösterisi
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26 Ekim 2021 08:27
Trabzonspor, Göztepe maçını 1-0 kazanarak haftayı avantajlı kapattı. Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmayan bordo-mavililer, hem Fenerbahçe'nin kaybetmesi hem de Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftada hata yapmadı.

Ancak her şeyden önce ciddi eksiklere rağmen İzmir deplasmanında elde edilen 3 puan rakipler için önemli bir mesaj oldu. Sağ bekte Bruno Peres, orta sahada Bakasetas ve kanatta Nwakaeme gibi yıldızların olmamasına karşın Trabzonspor kazanmasını bildi.

Moral depoladı

Abdullah Avcı'nın ekibi kritik haftayı kayıpsız geçti. Önümüzdeki haftada 29 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak bordo-mavili takım hem moral depoladı hem de 3 puanı hanesine yazdı.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçından da 3 puan çıkarıp milli takım arasına daha da güçlü girmek istiyor.


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