Trabzonspor'dan golcü operasyonu!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Jean-Pierre Nsame'nin transferi için Young Boys ile pazarlıklara başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan golcü operasyonu!
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23 Ağustos 2023 13:23
Forvet transferinde uzun bir süredir Dinamo Zagreb'in formasını giyen Bruno Petkovic'i isteyen Trabzonspor, Hırvat golcünün yanına bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Bu anlamda bordo-mavili takımın listesine giren son isim Jean-Pierre Nsame olmuştu. İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys'un formasını 2017'den beri ve 1 senelik kontratı kalan deneyimli forvet için ilk etapta fiyat soruldu.

Gelen son haberlere göre Kamerunlu oyuncu için 3.5 milyon Euro dolaylarında bonservis bedeli talep edildi. Ancak hem Nsame'nin 1 yıllık kalan sözleşmesi hem de oyuncunun kulüpten ayrılma isteği Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli iki faktör oldu. Durum böyle olunca taraflar arasında pazarlıklar başladı.

Karadeniz temsilcisi, Kamerunlu futbolcuyu 2 milyon Euro dolaylarında bir bonservis ile renklerine bağlamak istiyor. Hafta boyunca görüşmelerin devam etmesi beklenirken, en geç gelecek pazartesi gününe kadar Nsame konusundaki durumun belirlenmesi bekleniyor.



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