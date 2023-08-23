Forvet transferinde uzun bir süredir Dinamo Zagreb'in formasını giyen Bruno Petkovic'i isteyen Trabzonspor, Hırvat golcünün yanına bir takviye daha yapmayı hedefliyor.
Bu anlamda bordo-mavili takımın listesine giren son isim Jean-Pierre Nsame olmuştu. İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys'un formasını 2017'den beri ve 1 senelik kontratı kalan deneyimli forvet için ilk etapta fiyat soruldu.
Gelen son haberlere göre Kamerunlu oyuncu için 3.5 milyon Euro dolaylarında bonservis bedeli talep edildi. Ancak hem Nsame'nin 1 yıllık kalan sözleşmesi hem de oyuncunun kulüpten ayrılma isteği Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli iki faktör oldu. Durum böyle olunca taraflar arasında pazarlıklar başladı.
Karadeniz temsilcisi, Kamerunlu futbolcuyu 2 milyon Euro dolaylarında bir bonservis ile renklerine bağlamak istiyor. Hafta boyunca görüşmelerin devam etmesi beklenirken, en geç gelecek pazartesi gününe kadar Nsame konusundaki durumun belirlenmesi bekleniyor.
Bu anlamda bordo-mavili takımın listesine giren son isim Jean-Pierre Nsame olmuştu. İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys'un formasını 2017'den beri ve 1 senelik kontratı kalan deneyimli forvet için ilk etapta fiyat soruldu.
Gelen son haberlere göre Kamerunlu oyuncu için 3.5 milyon Euro dolaylarında bonservis bedeli talep edildi. Ancak hem Nsame'nin 1 yıllık kalan sözleşmesi hem de oyuncunun kulüpten ayrılma isteği Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli iki faktör oldu. Durum böyle olunca taraflar arasında pazarlıklar başladı.
Karadeniz temsilcisi, Kamerunlu futbolcuyu 2 milyon Euro dolaylarında bir bonservis ile renklerine bağlamak istiyor. Hafta boyunca görüşmelerin devam etmesi beklenirken, en geç gelecek pazartesi gününe kadar Nsame konusundaki durumun belirlenmesi bekleniyor.