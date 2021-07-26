Trabzonspor'dan Giresunspor'a transfer

Giresunspor, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate ile hemen her konuda anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor'dan Giresunspor'a transfer
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26 Temmuz 2021 14:58
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, dış transferde yeniden atağa kalktı.

Bir süredir Fousseni Diabate'nin peşinde olan Çotanaklar bu transferde mutlu sona ulaştı.

25 yaşındaki Malili forvet, kısa bir süre içerisinde kampa dahil edecek.

Yeşil Beyazlılar, oyuncuyla son dakika bir pürüz çıkmaması halinde resmi mukavele imzalayacak.

Kaynak: Giresun Gazetesi


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