Trabzonspor'dan Giresunspor'a transfer

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, dış transferde yeniden atağa kalktı.



Bir süredir Fousseni Diabate'nin peşinde olan Çotanaklar bu transferde mutlu sona ulaştı.



25 yaşındaki Malili forvet, kısa bir süre içerisinde kampa dahil edecek.



Yeşil Beyazlılar, oyuncuyla son dakika bir pürüz çıkmaması halinde resmi mukavele imzalayacak.



Kaynak: Giresun Gazetesi



