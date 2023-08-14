Trabzonspor'dan Galatasaraylı yıldız için teklif!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki forveti Yunus Akgün takımdan ayrılmak istiyor.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; bu karar sonrası Yunus Akgün için sürpriz bir talip çıktı.
GALATASARAY'A TEKLİF
Orsic'in sakatlanmasından sonra kanat oyuncusu arayan Trabzonspor, yerli statüsünde oynayabilen Yunus Akgün için Galatasaray'a kiralama teklifi getirdi.
Sarı kırmızılı yönetimin bu teklife ne cevap vereceği bilinmezken, oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İTALYA'DAN DA İSTİYORLAR
Öte yandan İtalya'dan Salernita'nın da oyuncuya ilgisi olduğu aktarıldı Serie A ekibinin sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis, Yunus'u istiyor. Ancak teklifi ile sarı-kırmızılıların istediği arasında uçurum var.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; bu karar sonrası Yunus Akgün için sürpriz bir talip çıktı.
GALATASARAY'A TEKLİF
Orsic'in sakatlanmasından sonra kanat oyuncusu arayan Trabzonspor, yerli statüsünde oynayabilen Yunus Akgün için Galatasaray'a kiralama teklifi getirdi.
Sarı kırmızılı yönetimin bu teklife ne cevap vereceği bilinmezken, oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İTALYA'DAN DA İSTİYORLAR
Öte yandan İtalya'dan Salernita'nın da oyuncuya ilgisi olduğu aktarıldı Serie A ekibinin sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis, Yunus'u istiyor. Ancak teklifi ile sarı-kırmızılıların istediği arasında uçurum var.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.