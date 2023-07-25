Mislav Orsic'in yerine hemen arayışlara geçen Trabzonspor'da masaya ilk gelen isimler Galatasaray'ın iki yıldızı Yunus Akgün ve Yusuf Demir oldu.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bordo-Mavili kurmayların, iki oyuncudan birisini kiralık olarak kadroya katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Yusuf Demir, TFF'nin bu sezon aldığı karar doğrultusunda +1 yabancı kontenjanından yararlanacak.
Trabzonlu ailenin gurbetçi çocuğu olan Yusuf Demir, Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı şampiyonluk maçı için Akyazı Stadı'na gelmişti.
Yunus Akgün de geçtiğimiz günlerde, "Trabzonspor, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. Her şeyden önce futbol kenti. Her oyuncu orada oynamak ister" açıklamalarıyla olası böyle bir transfere yeşil ışık yakmıştı.
NANTES DA İSTİYOR
23 yaşında olan Yunus Akgün'ü Fransa ekiplerinden Nantes da satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yunus Akgün ise Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.
BABADAN TRABZON
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen 20 yaşındaki Yusuf Demir'in babası Hasan Demir Trabzon Çaykara'dan. Hasan Demir oğlunun Trabzonspor'da oynamasını çok istiyor.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bordo-Mavili kurmayların, iki oyuncudan birisini kiralık olarak kadroya katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Yusuf Demir, TFF'nin bu sezon aldığı karar doğrultusunda +1 yabancı kontenjanından yararlanacak.
Trabzonlu ailenin gurbetçi çocuğu olan Yusuf Demir, Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı şampiyonluk maçı için Akyazı Stadı'na gelmişti.
Yunus Akgün de geçtiğimiz günlerde, "Trabzonspor, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. Her şeyden önce futbol kenti. Her oyuncu orada oynamak ister" açıklamalarıyla olası böyle bir transfere yeşil ışık yakmıştı.
NANTES DA İSTİYOR
23 yaşında olan Yunus Akgün'ü Fransa ekiplerinden Nantes da satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yunus Akgün ise Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.
BABADAN TRABZON
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen 20 yaşındaki Yusuf Demir'in babası Hasan Demir Trabzon Çaykara'dan. Hasan Demir oğlunun Trabzonspor'da oynamasını çok istiyor.