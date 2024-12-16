Trabzonspor'dan Galatasaray'a özel prim

Trabzonspor, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.
Trabzonspor yönetim kurulu, Galatasaray maçı öncesi tüm oyuncu ödemelerini gerçekleştirdi.
Ayrıca henüz rakam olarak açıklanmasa da Galatasaray maçının kazanılması durumunda ekstra bir prim verileceği belirtildi.
Bu rakamın da oldukça yüksek olması bekleniyor.
Trabzonspor yönetim kurulu, Galatasaray maçı öncesi tüm oyuncu ödemelerini gerçekleştirdi.
Ayrıca henüz rakam olarak açıklanmasa da Galatasaray maçının kazanılması durumunda ekstra bir prim verileceği belirtildi.
Bu rakamın da oldukça yüksek olması bekleniyor.