Trabzonspor'dan Galatasaray'a kaleci transferi

Trabzonspor'un geçen sezon Hohenlind U17 takımından renklerine bağladığı 18 yaşındaki kaleci Yılmaz Aktaş, Galatasaray'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan Galatasaray'a kaleci transferi
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01 Eylül 2021 13:53
Trabzonspor'un geçen sezon SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından transfer ettiği genç kaleci Yılmaz Aktaş, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu

Yılmaz Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye'nin en büyük takımına Galatasaray'la anlaşmış bulunuyorum, özellikle aileme ve bütün hocalarıma benim bu güne kadar arkamda durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur, inşallah daha güzel günlere" ifadelerine yer verdi.




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