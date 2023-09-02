Trabzonspor'dan forvete yeni hamle: Zeqiri

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brighton forması giyen forvet Andi Zeqiri'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan forvete yeni hamle: Zeqiri
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02 Eylül 2023 21:32
Son güncelleme 02 Eylül 2023 22:00
Transfer çalışmaları doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme yeni bir isim geldi: Andi Zeqiri.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Brighton'da forma giyen 24 yaşındaki İsviçreli forvet Andi Zeqiri'yi gündemine aldı.



SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'un Zeqiri için Brighton'a teklifte bulunduğu öğrenilirken, oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve Trabzonspor'un salı gününe kadar Zeqiri'den yanıt istediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Basel'de geçiren 24 yaşındaki forvet, çıktığı 50 resmi maçta 18 gol 2 asistlik katkı sağladı.

 

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