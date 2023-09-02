Trabzonspor'dan forvete yeni hamle: Zeqiri

çalışmaları doğrultusundaarayışlarını sürdürengündeme yeni bir isim geldi:Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Brighton'da forma giyen 24 yaşındaki İsviçreli forvet Andi Zeqiri'yi gündemine aldı.Trabzonspor'un Zeqiri için Brighton'a teklifte bulunduğu öğrenilirken, oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve Trabzonspor'un salı gününe kadar Zeqiri'den yanıt istediği ortaya çıktı.Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Basel'de geçiren 24 yaşındaki forvet, çıktığı 50 resmi maçta 18 gol 2 asistlik katkı sağladı.