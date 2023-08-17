Trabzonspor'dan flaş Serdar Dursun hamlesi!

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Bruno Petkovic transferinde mutlu sona ulaşamayan bordo-mavililer gözünü Süper Lig'e çevirdi. Fenerbahçe'nin gözden düşen golcüsü Serdar Dursun ismi gündeme geldi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan flaş Serdar Dursun hamlesi!
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17 Ağustos 2023 08:51
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 08:57
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Yunan orta saha Taxiarchis Fountas'ı İstanbul'a getiren bordo-mavililer, savunma hattını da Rayyan Baniya ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan golcü transferi için de yoğun mesai harcanıyor.

GOLCÜ TRANSFERİ EZELİ RAKİPTEN

Yönetimin uzun süredir uğraştığı Bruno Petkovic transferinde aşama kaydedilemezken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Umut Bozok ve Maxi Gomez'den farklı profilde bir golcü istediği belirtildi.

Hırvat teknik adamın işaret ettiği ismin ise Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Dursun olduğu iddia edildi.

ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Alman 2. Lig ekiplerinden Hertha Berlin'in de gündeminde olan Serdar için Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı ilk görüşmelerin bir kaç gün içinde yapılmasının planladığı öğrenildi.

(Haber Kaynak: Karadeniz Gazetesi) 

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