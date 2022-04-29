Trabzonspor'dan flaş paylaşım!

Trabzonspor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bergama'dan çalınan Zeus Sunağı Berlin'de bir müzede sergileniyor. Ancak bu, onun çalıntı olduğu, gerçek sahibinin ise Anadolu toprakları olduğu ve çalanın da hırsız olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.
Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bergama'dan çalınan Zeus Sunağı Berlin'de bir müzede sergileniyor. Ancak bu, onun çalıntı olduğu, gerçek sahibinin ise Anadolu toprakları olduğu ve çalanın da hırsız olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un paylaşımı 👇 https://t.co/pGFqONSTqL
— Sporx (@sporx) April 28, 2022
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