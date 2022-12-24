Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Trabzonspor Kulübü yöneticisi, Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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24 Aralık 2022 22:05
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medyadan gönderme yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Serkan Çimen'in yardımcı hakem olarak atanmasına tepki göstermesien gönderme yapan Ertuğrul Doğan, flaş bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili yönetici paylaşımında "Futbol masada değil, sahada oynanınca endişelenmekte haklısınız. Siz endişelenmeye devam edin, biz çok neşeliyiz." ifadelerini kullandı.

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