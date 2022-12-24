Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medyadan gönderme yaptı.



Fenerbahçe Kulübü'nün Serkan Çimen'in yardımcı hakem olarak atanmasına tepki göstermesien gönderme yapan Ertuğrul Doğan, flaş bir paylaşım yaptı.



Bordo-mavili yönetici paylaşımında "Futbol masada değil, sahada oynanınca endişelenmekte haklısınız. Siz endişelenmeye devam edin, biz çok neşeliyiz." ifadelerini kullandı.





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