Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'ye büyük üstünlük

8 Mart 2021'deki Alanyaspor yenilgisinden bu yana Akyazı'da bileği bükülmeyen Trabzonspor, müthiş seriyi 32 maça çıkardı.



Haftanın maçında Fenerbahçe'yi deviren Karadeniz temsilcisi, 32 maçlık periyotta 20 galibiyet alırken, 12 maçta beraberlikle yetindi. Tam 656 gündür taraftarının önünde kaybetmeyen Trabzonspor, son yıllarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı da büyük üstünlük kurdu.



Öyle ki Trabzonspor, Akyazı'da çıktığı son 6 maçın 5'inde sarı-lacivertlileri mağlup etti, sadece 1 kez yenildi.





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