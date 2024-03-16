Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin rakibine kanca!

Glasgow Rangers'ın sol beki Borna Barisic için şimdiden temaslara başlayan Trabzonspor'un radarında Yunanistan pazarından da isimler var. İşte taraftarı heyecanlandıracak o yıldızlar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin rakibine kanca!
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16 Mart 2024 12:20
Son güncelleme 16 Mart 2024 12:22
Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi transfer çalışmalarına erken başlayan ve sezon bitmeden bazı oyuncularla ön anlaşma yapmayı hedefleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Görüşmeler başladı

Abdullah Avcı'nın 2 yıl önce de istediği Borna Barisic için temasları sıklaştıran Fırtına, sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin menajeriyle görüşmelere başlamıştı.

38 maçta 10 gol, 16 asist...

Karadeniz ekibi, Yunanistan pazarında da bazı isimlerin durumunu yakından takip ediyor. Olympiakos forması giyen Konstantinos Fortounis'in yanı sıra daha önce 3 kez gündeme gelen Masouras radarda. 10 numara bölgesinde görev yapan Fortounis, bu sezon çıktığı 38 resmi maçta 10 gol, 16 asistlik müthiş bir skor katkısı gösterdi.

Mady Camara da listede

Her iki kanatta oynayan Masouras ise 41 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 7 de gol pası verdi. İki futbolcunun kontratı da sezon sonu bitiyor. Dolayısıyla bonservis maliyetleri bulunmuyor. Ayrıca yine Olympiakos forması giyen ve Yunan ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 27 yaşındaki Gineli ön libero Mady Camara da listedeki isimlerden.

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