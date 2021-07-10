Trabzonspor'dan Ezgjan Alioski için yeni teklif

Alexander Sörloth için herhangi bir yol katedemeyen Trabzonspor rotasını sol bek transferine çevirdi. Riva'daki kampta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun listenin başında bulunan Ezgjan Alioski için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.



Leeds United'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve şu anda boşta olan Alioski'yi, Abdullah Avcı'nın çok istediği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının da onayını alan bordo-mavili yönetim 29 yaşındaki futbolcuya teklifini 2 milyon euro seviyelerine çıkaracak.



CSKA Moskova'nın da oyuncu için devrede olduğu haberlerinin ardından Trabzonsporlu idareciler elini çabuk tutarak transferi bu hafta bitirmeye çalışacak. İngiliz kulübünde lig ve kupada toplam 42 maçta şans bulan tecrübeli futbolcu skor katkısı ile de dikkat çekti. Alioski söz konusu karşılaşmalarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı.



