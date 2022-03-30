Trabzonspor'dan Eren Elmalı için resmi temas

Trabzonspor'da ilk yerli hedefi olan Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt'ten randevu alındı. Bordo-Mavililer, genç yıldız için Kasımpaşa Kulübü'yle de dirsek temasına başladı. Trabzonspor, birçok takımın peşinde olduğu 21 yaşındaki sol beke lig bitmeden imza attırmak istiyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'dan Eren Elmalı için resmi temas
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30 Mart 2022 13:06
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan planlama toplantısının ardından hocanın hedefleri doğrultusunda düğmeye basan idareciler ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Evren Eren Elmalı için kolları sıvamıştı. 21 yaşındaki sol beki sezon sona ermeden kadroya katmak isteyen Bordo-Mavililer hem Kasımpaşa Kulübü hem de oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'le bu hafta içerisinde ilk resmi görüşmenin yapılacağı ifade ediliyor. Eren'in menajeri Erkut Söğüt'ün de bu hafta içerisinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Avrupa'dan da talipleri var

Adı birçok Avrupa kulübüyle de anılan oyuncunun kariyer planlaması için görüşmeler yapacak olan Söğüt'ün Trabzonspor 'la da bu konuda bir toplantı yapması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği futbolcuyu transfer edebilmek adına Trabzonspor Yönetimi şartları zorlamak istiyor.

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