Trabzonspor'dan Enis Destan için bir teklif daha

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da son sürat sürüyor. Fırtına, forvete yıldız transferini kovalarken geleceğe yatırım için de Altınordu'nun genç yeteneği Enis Destan için bir kez daha devreye girdi.



Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Club Brugge'un kadrosuna katmak için önemli mesafe katettiği oyuncunun transferine Bordo-Mavililer de dahil oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun vade için önemli bir potansiyel olarak gördüğü 18 yaşındaki yıldız adayının takıma kazandırılması adına Trabzonspor'un 5 milyon TL bonservis artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.



BU HAFTA NETLEŞECEK



Bu sezon Oğulcan Ülgün ve Metehan Mimaroğlu'nu satıp kasasına 7.5 milyon TL bonservis koyan İzmir ekibi, Enis Destan için 2 milyon Euro fiyat biçmişti.



Bu rakam üzerinden Belçika ekibiyle pazarlık halinde olan Altınordu, Trabzonspor'a bu hafta içinde kesin yanıtını verecek.



