Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de radarında bulunan Emre Mor için harekete geçti. Fırtına, geçen sezon Karagümrük'te iyi bir dönem geçiren 24 yaşındaki sağ kanat için girişimlere başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi
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18 Haziran 2022 10:35
Karagümrük'te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Fenerbahçe 'nin ilgilendiği ileri sürülen Emre Mor'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. An itibarıyla Trabzonspor da Emre Mor yarışına girdi.

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcuya yurt dışından, özellikle de İtalya'dan, talipler olduğu hem Türkiye hem de yurt dışında basına yansıdı. Kariyerini yeniden ayağa kaldıran Emre Mor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan Emre Mor için Karadeniz ekibinin bir kez daha bastırdığı ortaya çıktı. Transferde büyük mesafe kaydeden Bordo-Mavili yöneticiler transfere nokta koymak için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme gerçekleştirecek.

CYLE LARIN İDDİASI

Fırtına'nın öte yandan hücum hattı için yeni bir ismi daha gündemine alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş'la yollarını ayıran Kanada Milli Takımı'nın golcüsü Cyle Larin'in de menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği, yönetimin de konuyla ilgili olarak çalışma başlatmak için teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporunu beklediği belirtildi.

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