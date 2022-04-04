Trabzonspor'dan efsane koreografi

Dev maç öncesinde Trabzon'da müthiş bir atmosfer vardı, tezahüratlar saatler öncesinden başladı. Bordo-Mavili taraftarlar, karşılaşmada ise 3 farklı tribünde koreografi yaparken, Fırtına'nın efsanelerinin yer aldığı şov alkış aldı. Taraftarlar da 90 dakika boyunca susmak bilmedi, takımlarına tam destek verdi.

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Trabzonspor'dan efsane koreografi
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04 Nisan 2022 11:07
Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde futbolcular kadar taraftarlar da hazırlandı. Koreografi hazırlıkları 15 gün önceden başladı, taraftarlar son günlerde sahur ve iftarları stadyumda yaptı.



3 farklı tribünde koreografi açılırken, maraton tribününden üstü açık otobüs geçişiyle şampiyon Trabzonspor ile Karadeniz ekibinin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi.



Dev koreografi de ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte geçmişte Bordo- Mavili ekipte şampiyonluk yaşayan efsane teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketli dev fotoğrafları da yansıtıldı.



Bu arada maç öncesinde taraftarlar, kent meydanında toplanarak marşlar söyledi, şampiyonluk sloganları attı. Bir taraftar ise meydana takımının renkleri ile süslediği atı ile geldi.



Karşılaşmada ise adeta bir şölen havası vardı. Karşılaşmadan saatler öncesinde mücadelenin atmosferini yaşayan Bordo-Mavili futbolseverler, ilk düdükle birlikte de stadyumu adeta inletti.



Taraftarlar, 90 dakika boyunca bir an olsun susmak bilmedi. Fırtına'ya itici güç olan seyirciler, şampiyonluk şarkıları söyledi.

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