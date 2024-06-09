Trabzonspor'dan Efkan için takas teklifi

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Efkan Bekiroğlu için Ankaragücü ile görüşmelerine devam ediyor. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki futbolcu için takasta futbolcu teklifinde de bulunacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Efkan için takas teklifi
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09 Haziran 2024 12:39
Trabzonspor'da yerli rotasyonunu güçlendirmek adına transferi gündeme gelen Efkan Bekiroğlu konusunda Ankaragücü ile görüşmeler devam ediyor.

Başkent ekibinin küme düşmesinin ardından sözleşmesinde 1.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi aktif hale gelen Efkan konusunda pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor yönetimi, 28 yaşındaki orta sahayı daha uygun bir bedelle kadrosuna katmak isterken, takasta futbolcu önerisinde de bulunulacağı öğrenildi.

10 numara ve 8 numara bölgesinde görev alan Efkan, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 9 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

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