Trabzonspor'un, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı transfer etmek istediği yeniden gündemde. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Karaca'ya sıcak bakıyor ve kadroda görmek istiyor.



4 İSİM KULLANILDI



Edin Visca sakatlandıktan sonra sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, bu bölgede şu ana kadar 4 isim kullandı. Djaniny, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok beklenen katkıyı gösteremezken, Visca döndükten sonra da bu bölgeye alternatif oyuncu alınması planlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Efecan Karaca ismine sıcak bakıyor.



EFECAN İÇİN OCAK AYINDA TEKLİF



Daha önce 2 kez bordo-mavililerin gündemine gelen hatta birinde transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu konusunda yeniden nabız yoklanacak. Maliyetinin uygun olması durumunda Alanyaspor'un kaptanı için ocak ayında teklif yapılması bekleniyor.



2025'E KADAR KONTRATI VAR



Esas bölgesi sağ kanat olan ancak sol kenarda da görev yapan 32 yaşındaki Efecan, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 asist yaptı. Geçtiğimiz yıl ise ligde ve kupada toplam 39 resmi maça çıktı. 6 kez rakip fileleri havalandırırken, tam 15 asiste imza attı. Efecan'ın Alanyaspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ