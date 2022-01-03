Trabzonspor'dan Edin Visca resti!..

Edin Visca için bonuslarla birlikte Başakşehir'e son olarak 4 milyon Euro'luk teklif yapan Trabzonspor Yönetimi, "Bu rakamın üstüne çıkmayacağız"dedi.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'dan Edin Visca resti!..
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03 Ocak 2022 13:25
Yılan hikayesine dönen Edin Visca transferinde en kritik haftaya girildi... Geçtiğimiz süreçte başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından, teknik direktör Abdullah Avcı da bizzat eski kulübü Başakşehir'den kolaylık isterken, Edin Visca da ilk tercihinin Trabzonspor olacağını Göksel Gümüşdağ'a iletti.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başakşehir'in patronu, İrfan Can transferinde olduğu gibi işi kızıştırmaya çalışıp, Fenerbahçe'yi hatta yurt dışından bazı kulüpleri dahi yarışa sokmaya uğraşmasına rağmen Bordo-Mavili yönetimin tavrı net. En son başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'luk teklif yapan Trabzonspor cephesi, "Bu rakamın üstüne çıkmayacağız" dedi.

Küçülmeye giden ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Visca'yı kesin olarak satma kararı alan Başakşehir'de, Başkan Gümüşdağ'ın cevabı bekleniyor. Eğer süreç daha da uzatılmaya çalışılırsa, Trabzonspor masadan kalkacak ve temasları kesmediği listesindeki diğer kanat oyuncularına yönelecek. 

 

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