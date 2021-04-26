Trabzonspor'dan Edgar'ın sakatlığı için açıklama

Trabzonspor'da önemli savunma oyuncusu Edgar Ie'den kötü haber geldi.

Abone Ol
Trabzonspor'dan Edgar'ın sakatlığı için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 12:53
Trabzonspor, Edgar Ie'nin MR grafisinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Trabzonspor'da Edgar Ie çarşamba günkü Göztepe maçında forma giyemeyecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.