Trabzonspor'dan Edgar'ın sakatlığı için açıklama

Trabzonspor, Edgar Ie'nin MR grafisinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.
Trabzonspor'da Edgar Ie çarşamba günkü Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.
Trabzonspor'da Edgar Ie çarşamba günkü Göztepe maçında forma giyemeyecek.