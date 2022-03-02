Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezon takımın başına geçmesiyle yeniden kasket furyasını ortaya çıkaran Trabzonspor Kulübü'nden ilginç bir fikir geldi.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " "Kasket" bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun!" denildi.

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