Trabzonspor'dan "Dünya Kasketliler Günü" açıklaması

Trabzonspor camiasının "kasket" sevgisini kulüp yönetimi ilginç bir fikirle değerlendirmeye karar verdi.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'dan 'Dünya Kasketliler Günü' açıklaması
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02 Mart 2022 10:19
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezon takımın başına geçmesiyle yeniden kasket furyasını ortaya çıkaran Trabzonspor Kulübü'nden ilginç bir fikir geldi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ""Kasket" bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun!" denildi.
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