Trabzonspor'dan Dorukhan için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.
Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.
Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarı Larsen oyuna dahil oldu.
TRABZONSPOR AÇIKLADI!!
Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat, Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Halil Polat yaptığı açıklamada, "A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.
Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.
Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarı Larsen oyuna dahil oldu.
TRABZONSPOR AÇIKLADI!!
Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat, Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Halil Polat yaptığı açıklamada, "A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.
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