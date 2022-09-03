Trabzonspor'dan Dorukhan için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarı Larsen oyuna dahil oldu.Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat, Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Halil Polat yaptığı açıklamada,dedi.