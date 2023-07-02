Trabzonspor'dan Djaniny'e izin

Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Djaniny Semedo'ya farklı takımlarla transfer görüşmesi yapması için izin verildi.
Oyuncunun Suudi kulüpleriyle temaslarının sürdüğü öğrenilirken, Trabzonspor kulübü buradan bir bonservis bedeli kazanmadan takımdan ayrılmasına onay vermeyi düşünmüyor.
Yeşil Burun Adalı oyuncunun, anlaştığı kulüple masaya oturulacak.
Oyuncunun Suudi kulüpleriyle temaslarının sürdüğü öğrenilirken, Trabzonspor kulübü buradan bir bonservis bedeli kazanmadan takımdan ayrılmasına onay vermeyi düşünmüyor.
Yeşil Burun Adalı oyuncunun, anlaştığı kulüple masaya oturulacak.
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