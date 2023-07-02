Trabzonspor'dan Djaniny'e izin

Trabzonspor, Djaniny'e transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Djaniny'e izin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 12:38
Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Djaniny Semedo'ya farklı takımlarla transfer görüşmesi yapması için izin verildi.

Oyuncunun Suudi kulüpleriyle temaslarının sürdüğü öğrenilirken, Trabzonspor kulübü buradan bir bonservis bedeli kazanmadan takımdan ayrılmasına onay vermeyi düşünmüyor.

Yeşil Burun Adalı oyuncunun, anlaştığı kulüple masaya oturulacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery