Trabzonspor'dan dış sahada daha iyi performans

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında iç sahada 1.6, dış sahada ise 2.6 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan dış sahada daha iyi performans
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05 Ekim 2021 15:44
Süper Lig'in 8. haftasını 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti.

Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken 2.6 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, iç sahada ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan topladı, 1,6 ortalama elde etti.

Bordo-mavililer, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor maçı 2-2 berabere bitti.

Evinde ise tek galibiyetini Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, Galatasaray ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


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