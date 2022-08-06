Trabzonspor'dan Diakhaby için hamle!

Trabzonspor, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby oldu.



Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. İspanyol kulübü ise 5 milyon euro'da ısrar ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon biteceği için Valencia'nın bu rakamda indirime gitmesi bekleniyor.



1.92'lik boyuyla hava toplarına son derece hakim olan Diakhaby'nin güncl piyasa değeri 7 milyon euro. Lyon'da yıldızı parlayan futbolcu, 2018 yılında Fransa'dan Valencia'ya 15 milyon euro bedelle transfer oldu



Kariyerinde 200 maça çıkan Diakhaby, 12 gol atarken 4 de asiste imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, Gine Milli Takım formasını ise 2 kez giydi.





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