Trabzonspor'dan devre arası hakeme tepki

Trabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

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Trabzonspor'dan devre arası hakeme tepki
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16 Aralık 2024 21:54
Son güncelleme 16 Aralık 2024 21:59
Trabzonspor, Galatasaray maçı devre arasında paylaşım yaptı.

İşte Trabzonspor'un "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" paylaşımı:

AHMET ÇAKAR: "TAM BİR HAKEM FACİASI"

Eski hakem Ahmet Çakar, yaptığı yorumda "Galatasaray - Trabzonspor maçında tam bir hakem faciası yaşanıyor… Galatasaray'ın 2. golü öncesi uydurulmuş bir faul vardı! Yunus Akgün'ün dirseği kırmızı olmalıydı, kart bile çıkmadı! Abdülkerim Bardakcı kesinlikle kart görmeliydi! Serdar Saatçı'ya gösterdiği kart da komediydi!" dedi.

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