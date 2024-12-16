Trabzonspor'dan devre arası hakeme tepki

Trabzonspor, Galatasaray maçı devre arasında paylaşım yaptı.
İşte Trabzonspor'un "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" paylaşımı:
Eski hakem Ahmet Çakar, yaptığı yorumda "Galatasaray - Trabzonspor maçında tam bir hakem faciası yaşanıyor… Galatasaray'ın 2. golü öncesi uydurulmuş bir faul vardı! Yunus Akgün'ün dirseği kırmızı olmalıydı, kart bile çıkmadı! Abdülkerim Bardakcı kesinlikle kart görmeliydi! Serdar Saatçı'ya gösterdiği kart da komediydi!" dedi.
İşte Trabzonspor'un "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" paylaşımı:
AHMET ÇAKAR: "TAM BİR HAKEM FACİASI"
Bazı 'zekalar' için:
Sarı kart nedir, neye verilir? pic.twitter.com/142mpJsOIz
— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 16, 2024
Eski hakem Ahmet Çakar, yaptığı yorumda "Galatasaray - Trabzonspor maçında tam bir hakem faciası yaşanıyor… Galatasaray'ın 2. golü öncesi uydurulmuş bir faul vardı! Yunus Akgün'ün dirseği kırmızı olmalıydı, kart bile çıkmadı! Abdülkerim Bardakcı kesinlikle kart görmeliydi! Serdar Saatçı'ya gösterdiği kart da komediydi!" dedi.