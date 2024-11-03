Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi

Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo" ifadesini kullandı.
Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo" ifadesini kullandı.