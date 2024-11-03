Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi

Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

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Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi
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03 Kasım 2024 19:58
Son güncelleme 03 Kasım 2024 20:07
Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo" ifadesini kullandı.
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